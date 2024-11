La UEFA injectarà 1.000 milions al futbol femení

La UEFA injectarà 1.000 milions d’euros al futbol femení d’arreu d’Europa fins al 2030 amb l’objectiu de desenvolupar-lo i seguir amb “l’increïble creixement” que s’està produint durant els últims anys. Aquests ingressos vindran dintre del programa Unstoppable (imparables), creat per l’organisme del futbol europeu juntament amb la resta de parts interessades del futbol femení. Aquests 1.000 milions es destinaran al futbol femení a través de competicions de seleccions absolutes i juvenils, competicions de clubs, distribucions a clubs i federacions nacionals i activitats de desenvolupament.

Segons el document de la UEFA, el programa compta amb diversos objectius com convertir el futbol en l’esport d’equip més practicat per dones i nenes a tots els països europeus, mitjançant el desenvolupament d’itineraris futbolístics per a jugadores, entrenadores i àrbitres, juntament amb oportunitats per al futbol base, o fer d’Europa el bressol de les millors estrelles del futbol mundial, amb sis lligues totalment professionals i 5.000 jugadores professionals a tot el continent.