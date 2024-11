Toca canviar la dinàmica

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra visita l’Ourense (15.30 hores) amb l’objectiu de tornar a vèncer després de tres jornades sense fer-ho a la lliga. Un cop fets els deures a la Copa del Rei amb la classificació per a la segona ronda, els tricolors buscaran tornar a sumar de tres en tres a la Primera RFEF per no perdre força respecte a les posicions capdavanteres de la competició de la regularitat. Els homes de Ferran Costa van desplaçar-se directament des de Don Benito fins a Ourense, amb l’objectiu de sumar el triomf contra els gallecs, que són penúltims a la classificació empatats amb el cuer (l’Amorebieta), però que sumen dues victòries consecutives entre lliga i Copa del Rei.