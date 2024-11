El MoraBanc vol allargar el bon moment a Lleida

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra torna a escena amb un dels desplaçaments més curts de la temporada per enfrontar-se a l’Hiopos Lleida (17.00 hores, Barris Nord), en un partit que serà ben exigent. Els tricolors volen seguir demostrant la bona versió que estan oferint en aquest inici de temporada davant d’un rival que després d’una estrena complicada a l’ACB, arriba ara en un bon moment de joc i de confiança després de sumar dues victòries consecutives, i que ha convertit el seu pavelló en un dels més calents de la Lliga Endesa en aquest retorn a l’elit. Lleidatans i tricolors ja es van veure les cares a Encamp durant la pretemporada en un duel que va acabar 85-80 pels de Natxo Lezkano, però en un partit que possiblement tindrà entre poc i gens a veure amb el que passarà aquesta tarda a la capital lleidatana. L’equip, a més, no estarà sol, i és el club ha organitzat un autocar d’aficionats, i també es preveu que alguns espectadors es desplacin pels seus propis mitjans per gaudir del partit.