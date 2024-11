Un mal final condemna al MoraBanc a Lleida (80-70)

Publicat per Marc Basco Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha perdut per 77-70 a Lleida en un duel amb alts i baixos, i que s’ha acabat decidint el tram final en favor dels lleidatans. Després de fer un partit seriós, un mal tram final ha provocat la tercera derrota del curs pels tricolors. Però més enllà de la derrota, la pitjor notícia és la lesió de Ferran Bassas, que no ha arribat ni a desplaçar-se a Lleida per problemes al bessó (no té bona pinta), i la de Rafa Luz, que tot just ha disputat cinc minuts per problemes a l’isquiotibial.

El duel ha arrencat amb un intercanvi de cops i parcials a una banda i l'altra, en un duel descontrolat per moments, i que semblava decantar-se més pel talent i les accions individuals que no pel col·lectiu. Els tricolors han anat gairebé en tot moment a remolc, però han tancat el primer quart a només un punt (19-18). El Lleida provava de trencar el partit, però sense acabar de sortir-se’n, fins que un 0-11 de parcial al final del segon quart, ha donat una màxima difreència de set punts als homes de Natxo Lezkano (39-46) just al passar pel vestidor. I és que un cop els tricolors han augmentat la intensitat defensiva, han rebaixat la ràtio de pilotes perdudes i ha arribat la inspiració de Harding, han pogut obrir un petit forat.

A la represa, el MoraBanc semblava tenir el partit on el volia, però per moments pecava per excés d’excitació i precipitació quan podia madurar més els atacs, però, tot i això, els tricolors seguien dominant guiats per un excel·lent Harding, ha fet 23 punts en els tres primers quarts, per manar 54-60 quan faltaven deu minuts finals. Però el Lleida no ha llençat la tovallola, i guiat pel Barris Nord s’ha situat a un punt amb un 7-2 de parcial obligant a Lezkano a aturar el partit. I és que els locals han culminat la remuntada amb un parell de triples seguits de Borpleh quan faltaven de 4 minuts (67-64). I ja no ho han deixat escapar tot i la insistència del MoraBanc, inflingint així la tercera derrota del curs al conjunt tricolor amb el 80-70 final.

FITXA TÈCNICA:

Hiopos Lleida 80: Walden (6), Hasbrouck (13), Paulí (5), Muric (17), Madsen (2) –cinc inicial– Villar (4), Cooke (2), Bozic (9) Oriola (6), Borpleh (13), Caicedo (0).

MoraBanc Andorra 70: Luz (3), Harding (26), Ortega (5), Chougkaz (2), Lammers (11) –cinc inicial– Kuric (4), Llovet (0), Okoye (6) Doumbouya (9), Ganal (2), Dos Anjos (2).

Parcials: 19-18 (10’); 39-46 (20’); 54-60 (30’), x (40’).

Àrbitres: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto i Vicente Martínez Silla

Eliminats: Sense.

Pista: Espai Fruita Barris Nord, 5.082 espectadors.