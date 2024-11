L’FC Andorra empata a Ourense (0-0)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha sumat la quarta jornada seguida sense guanyar després d’empatar sense gols al camp de l’Ourense, en un duel marcat per l’expulsió de Morgado abans de la mitja hora de joc de la segona meitat.

Tot i una primera arribada local des de lluny de Gil, el domini ha estat tricolor, tot i que sense arribar a generar ocasions clares. Luismi i Iván Rodríguez ho han provat, però sense èxit, igual que novament Álvaro Peña. L’Ourense, de tant en tant, també en generava alguna, com una de Carbonell després d’una pèrdua d’Erik Morán que ha obligat a Oier a lluir-se, i que ha fet que el duel arribés al descans sense gols. A la represa, Clemente ha tingut la primera visitant, opció que ha pogut treure Marqueta pels locals, però abans de complir-se el primer quart d’hora de la segona meitat el duel ha canviat amb l’expulsió de Morgado per vermella directa. El central ha fet una entrada dura, tot i que també ha tocat pilota abans, però l’àrbitre no ho ha dubtat i ha deixat a l’FC Andorra amb un menys.

L’expulsió ha donat ales als gallecs, que s’han anat notant més còmodes sobre el camp, però els tricolors no deixaven tampoc d’acostar-se quan podien a la porteria local, com en una falta d’Álvaro Martín que va topar en la barrera, i on els tricolors van arribar a demanar penal per mans. L’Ourense ha tingut el triomf a la sortida d’un córner, però, tot i això, Ferran Costa ha anat també pel triomf donant entrada Berto en detriment de Clemente, però el duel ha acabat sense gols i amb un punt per cada equip.

FITXA TÈCNICA

OURENSE CF: Marqueta; Prada (Noriega 81’), Carmona, Prado, Sanz; Ramos (Bravo 76’), Fidalgo, Del Olmo (Raigal 89’), Álex Gil (Di Renzo 76’); Alberto Gil (Andrada 76’), Carbonell.

FC ANDORRA: Oier; Clemente (Berto 80’), Alende, Morgado, Iván; Morán (Á. Martín 46’), Molina, Á. Peña (Trigueros 66’); Cerdà (Lauti 75’), Luismi (Arumí 92’), Manu Nieto (Ndiaye 66’).

GOLS: Sense.

ÀRBITRE: Álvaro López Parra (Cantàbria).

TARGETES: Groga a Ramos, Prado i Carbonell –CF Ourense–; Erik Morán, Oier i Clemente –FC Andorra–. Vermella directa a Morgado –FC Andorra–.

ESTADI: O Couto.