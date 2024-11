Cardelús sortirà en 26a posició a la cursa de Moto2 de Malàisia

Publicat per Redacció Andorral a Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús arrencarà en 26a posició a la cursa de Moto2 del Gran Premi de Malàisia que se celebra al circuit de Sepang. El pilot del Fantic Racing va fer un millor registre de 2’06”755 a la Q1 que va impedir-li accedir a la segona ronda per lluitar per les posicions capdavanteres.

El pilot va assenyalar que “per una banda estic molt content del resultat perquè al classificatori he baixat més d’un segon i mig respecte a ahir amb facilitat i m’he situat també a un segon i mig de la pole”, i va agregar que “quan he entrat a boxes per canviar neumàtics i seguir progressant, les gomes no estaven a punt i ja no he pogut millorar”. La cursa serà a les 6.15 hores.