“Tot està anant bé i estem més forts que mai”

Després d’una temporada passada marcada per les lesions i la dolència a l’esquena, el fondista de la FAE apura les últimes setmanes de preparació abans d’arrencar un curs il·lusionant.

Com està?

Molt bé, realment. Estic content de poder començar així la temporada.

Després dels problemes de l’any passat, és important fer una pretemporada amb normalitat?

Sí, totalment. Patia una mica per l’esquena perquè mai havia tingut una lesió així. M’han dit que puc tenir recaigudes i això em produïa una mica d’incertesa, però des del juny ja he pogut fer una pretemporada normal.

“Al final crec que l’any passat va ser una temporada perduda”

I com ha anat l’estiu?

Em sento fort i molt bé. Hem canviat també força coses dels entrenaments, i a veure com comencem.

“Potser hem deixat un pelet de banda les fortaleses per atacar més les debilitats”

En menys d’un mes arrenca la Copa del Món, com arriba?

Ara marxem a Noruega per acabar de posar-nos a punt. La primera setmana serà d’intensitat, i després a Beitostoelen per fer unes curses FIS amb molt nivell, i que aprofitarem per provar el material de l’any passat que no vam poder provar, i també tot el nou d’aquest any.

I com afronta aquestes primeres curses?

Sobretot per saber una mica on podem estar, però sense buscar gaire el resultat, i també treballar molt el tema del material perquè és molt important conèixer també els esquís.

L’estrena de la Copa del Món és a Ruka.

Aquí ja hem de començar a fer-ho bé i intentar estar dins del Top-30. La setmana següent ve Lillehammer, i a partir d’aquí hem de lluitar per estar el més amunt possible a totes les Copes del Món.

Veient la inactivitat de l’última temporada, el lògic seria anar de menys a més?

Sí, al final crec que l’any passat va ser una temporada perduda, tot i que és veritat que vam assolir un bon resultat. Però tot el procés de Copa del Món, l’experiència, provar el material i el nou mètode d’entrenament no vam poder fer-lo perquè només vam fer tres curses. Aquest any serà un punt de partida de zero una altra vegada perquè hem canviat molt el funcionament, l’estructura amb els skimans, entrenaments i d’altres coses, però estem molt il·lusionats. Sembla que tot està anant bé i estem més forts que mai, però al final els resultats de les curses són els que decideixen.

Un dels grans objectius de la temporada és el Tour de Ski?

Sí, tenim tres grans fronts, que és fer-ho bé a la Copa del Món i superar els millors resultats, el Mundial, i després el Tour de Ski, on ens agradaria estar dintre del Top-15 de la general.

Enguany es farà només a Itàlia. El satisfà?

Les primeres són a Doviaco, que mai se m’ha donat massa bé, però acabem a Val di Fiemme, que se’ns pot donar molt bé si arribem amb un pic de forma. Crec que hem millorat els aspectes que no se’ns donaven del tot bé, així que espero no sé si estar al meu top perquè no són les millors característiques, però sí haver avançat respecte als altres anys.

Un dels altres grans objectius és el Mundial de Trondheim.

Les característiques del circuit no se’ns donen del tot bé perquè els dos últims quilòmetres van cap a baix i després hi ha una pujada molt explosiva, però crec que podem fer un bon resultat allà.

A l’últim va ser setè, 12è i 14è. L’objectiu és igualar-ho?

Vam fer els millors resultats però també en unformat diferent. On espero fer-ho millor és als 50 quilòmetres patinadors, però sense renunciar ni molt menys a les altres. L’esquiatló és una cursa que m’encanta i espero fer-ho molt bé, tot i que potser la putada és que pica cap avall els últims quilòmetres i fa falta potència i velocitat que potser és el que no tenim, però ho hem treballat i la intenció és igualar els resultats o millorar-los, si més no.

És el seu segon any al Team Aker Daehli. Quin balanç en fa?

Enguany ja estaré 100% allà, encara no he treballat mai amb l’skiman que tindré allà, no sé el seu funcionament pel que fa a esquís o material si és molt diferent, i potser aquesta és la incertesa més gran que tinc. Respecte als entrenaments, crec que estic millor que mai, hem millorat moltes coses. Potser hem deixat un pelet de banda les nostres fortaleses per atacar més les nostres debilitats, però em trobo molt bé amb aquest sistema d’entrenaments. Tinc tota la confiança posada en l’equip, i crec que pot sortir un gran any.

Té Gina del Rio de companya de secció. Què me’n pot dir?

Els resultats parlen per si sols, és un talent, és molt disciplinada, i crec que la progressió que va demostrar l’any passat, enguany encara serà més heavy, i crec que estarà lluitant a dalt.