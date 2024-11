Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Font va tancar en 18a i penúltima posició la seva participació al Campionat del Món de Hard Enduro. El pilot de KTM va sumar vuit punts en un any que va estar marcat per les lesions i els problemes tècnics i mecànics que va patir al llarg del certamen, tal com ell mateix va explicar a les xarxes socials.