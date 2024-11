Lezkano podrà comptar amb Doumbouya a Lleida

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra podrà tornar a comptar aquest cap de setmana amb Sekou Doumbouya, absent els últims partits per lesió. L’ala pivot gal podrà tenir minuts per al duel que els tricolors disputaran diumenge a la tarda a Lleida davant d’uns locals que sumen dos triomfs seguits. El tècnic Natxo Lezkano va assenyalar que “la setmana passada era precipitat posar-lo tot i que hauria pogut jugar, i aquesta setmana ja s’està entrenant amb normalitat, així que entenc que no hi haurà cap problema perquè jugui i entri a la rotació”.