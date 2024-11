L'FC Andorra pateix per eliminar el Don Benito ( 1-2) a la Copa

L’FC Andorra va classificar-se per la segona ronda de la Copa del Rei després de superar 1-2 el Don Benito, i rebrà un equip del futbol professional a la següent eliminatòria de la Copa del Rei. En un partit en què els tricolors van patir més del compte, una diana de Clemente a falta de 13 minuts, va donar el bitllet als homes de Ferran Costa.

L’entrada dels tricolors al partit va ser ben bona, i és que tot just corrien vuit minuts quan l’FC Andorra va fer el primer mitjançant Ndiaye. Almpanis va posar una pilota en profunditat per Arumí per l’esquerra, i el lateral va arribar a línia de fons i va posar la pilota enrere perquè el migcampista fes el primer. Els locals van trigar ben poc a reaccionar, i és que quan s’havia complert el primer quart d’hora va aconseguir empatar després d’una gran jugada indidivudal de Javi Tapia que va culminar amb una vaselina sobtre Oier. A partir d’aquí el domini seguia sent dels homes de Ferran Costa, però la sensació de perill la posava el Don Benito, com un tir d’Osama des de la frontal que va sortir fregant el pal, o en una contra de Borja Domingo que va finalitzar amb una mala rematada. El perill tricolor arribava amb alguna espurna de Cerdà, o amb alguna acció aïllada d’Álvaro Martín, com un parell de tirs llunyans.

A la represa la primera va tornar a ser visitant, fins que Lauti va tenir el segon al quart d’hora en una jugada que va treure-li un defensa a l’últim moment. Aquesta acció va semblar esperonar els tricolors, que al domini que hi havia fins al moment van afegir-hi les ocasions clares, com una de Trigueros, una altra d’Álvaro Martín o un tir de Clemente des de dins de l’àrea. El duel semblava transitar cap a la pròrroga, però al minut 77 va aparèixer Clemente per fer l’1-2 amb un cop de cap de davanter centre després d’una falta lateral servida des de l’esquerra. Els locals van buscar un empat heroic, però el marcador ja no es va tornar a moure i els tricolors van poder certificar el pas de ronda.

Els de Ferran Costa esperen ara els possibles rivals i la data del sorteig, i és que set duels de la primera eliminatòria es van haver de suspendre per la dana que hi ha hagut a Espanya. El que és segur és que el futbol professional tornarà a l’Estadi Nacional, ja que el contrincant a la segona eliminatòria serà de Primera o de Segona Divisió, amb més probabilitats (a l’espera de la resta de partits) de que sigui de la màxima categoria.

DESTACATS

NDIAYE

GOLEJADOR

Sempre que juguen passen coses, i ahir va marcar en una de les primeres jugades del partit.

CERDÀ

DESEQUILIBRANT

Està en un gran moment de forma i ahir va tornar a demostrar-ho amb un gran nivell per la dreta.

ÁLVARO M.

DECISSIU

Sempre que pot se’n va a l’atac, i ahir va acabar fent amb el cap el gol que va donar la classificació.