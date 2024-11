Els equips de la FAE encenten la temporada

Verificat per

El Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va acollir ahir la presentació de la temporada de tots els equips de la Federació Andorrana d’Esquí, una campanya “que encetem amb màxima il·lusió”, segons va explicar el secretari general de l’ens, Lluís Ruiz. I és que, tal com va admetre, “si fa sis anys quan vam entrar ens haguessin dit que estaríem així, no ens ho hauríem cregut”, no només “pels primeres espases que tenim, sinó perquè els que tenim al darrere pugen molt forts i ens fa pensar que arribarem molt lluny”. Els membres dels diversos equips de la Federació van anar pujant a l’escenari en un acte que va comptar també amb representació institucional i dels patrocinadors de l’ens.

El primera espasa de la FAE tornarà a ser, evidentment, Joan Verdú, que es marca com a objectiu guanyar una cursa de la Copa del Món. “Treballem cada dia amb ambició i ganes brutals i només tenim això en ment les 24 hores del dia”, va assenyalar, a més d’afegir que “serà una realitat estar entre els millors cada cursa, després poden passar mil coses, però aniré a buscar-ho”. Un objectiu que va refermar el tècnic Juan Lago, que va destacar que “d’aquest any esperem la primera victòria d’Andorra a la Copa del Món i una medalla al Mundial”. L’equip nacional masculí estarà format per Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernàndez i Eric Ebri, i l’objectiu serà “aconseguir resultats a la Copa d’Europa i en FIS”, segons el responsable Fred Beauviel.

En l’àmbit femení, Cande Moreno, que torna de lesió, serà la referència després d’un pretemporada en què “em trobo bé perquè la recuperació ha anat bé, i estic molt contenta”. Pel que fa a velocitat, hi haurà també Jordina Caminal, mentre que en tècnica competiran Íria Medina, Clàudia Garcia i Carla Mijares. Aquesta última té previst disputar algunes curses de la Copa del Món i va assenyalar que “l’objectiu principal és la Copa d’Europa, però de tant en tant farem també alguna cursa de Copa del Món per veure si tenim el nivell i intentar lluitar”. L’estructura d’esquí alpí comptarà també amb els equips EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) tant sub-16 com sub-19.

Aquesta que està a punt d’arrencar serà també una temporada important per l’esquí de fons, amb la voluntat d’Irineu Esteve de recuperar el nivell previ a la lesió, i amb Gina del Rio fent el salt a la categoria sènior després de les bones actuacions en júnior. Durant la presentació, Esteve va afirmar que “crec que estic al 95% recuperat, i està sent un bon inici”, a més d’afegir que “comparat amb l’any passat on només vam poder fer dues Copes del Món, estic amb moltes ganes, motivació, il·lusió i passió, i espero poder demostrar el potencial”. De la seva banda, l’objectiu principal de Del Rio serà el Mundial sub-23 d’Itàlia, a més de voler “fer-ho molt bé al Mundial absolut de Trondheim, que crec que serà molt maco”.

Qui també es marca objectius ambiciosos és Roger Puig en esquí paralpí, i és que com va comentar el seu tècnic Pol Aguilà, la voluntat d’aquesta temporada és “fer un podi a la Copa del Món”. L’esquiador va assenyalar que “estic amb moltes ganes de començar i crec que som capaços d’aspirar al podi”.