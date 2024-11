Andorra tornarà a tenir Mundial indoor l’any vinent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra tornarà a tenir Mundial de trial indoor l’any vinent, si no hi ha una sorpresa majúscula, però el Principat no formarà part del Campionat del Món del 2025. Els promotors del certamen iniciaran un canvi de format des de la propera edició, passant-se a disputar íntegrament a l’hivern, cosa que impossibilita que Andorra estigui a la propera edició perquè tot just fa unes setmanes que va fer-se la prova d’enguany. La prova sí que tornaria a la tardor del 2025 (possiblement com a primera cursa) però seria ja corresponent al Mundial 2026.