Shannon Evans treballa per tornar contra el Girona

La recuperació de Shannon Evans està sent satisfactòria i compleix tots els terminis previstos. El base va lesionar-se al segon quart del partit contra el Leyma Corunya al Poliesportiu –el 12 d’octubre– i va patir una fractura desplaçada del tercer metacarpià de la mà esquerra que l’allunyava de les pistes entre quatre i sis setmanes. Així, tot i que el club manté una prudència lògica, es treballa perquè el jugador ja estigui totalment recuperat i a disposició de Natxo Lezkano per al partit contra el Bàsquet Girona, a Fontajau, el proper dia 30 de novembre. Aquesta seria la previsió més conservadora, ja que s’espera que Evans ja tingui l’alta mèdica abans –el partit contra Unicaja és d’aquí 15 dies però arribaria molt just– i que aprofiti l’aturada per finestres FIBA del cap de setmana del 23 de novembre per enllestir la recuperació. Evans encara no ha començat a fer treball de camp amb els seus companys ni a treballar els impactes i s’espera que comenci a integrar-se de manera progressiva en els propers dies.