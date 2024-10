L’FC Andorra segueix endavant a la Copa del Rei (1-2)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra disputarà la segona ronda de la Copa del Rei i podria rebre a un equip de la Primera Divisió a l’Estadi Nacional. Els tricolors, patint més del previst, van aconseguir passar la primera eliminatòria després d’imposar-se 1-2 davant del Don Benito en un partit decidit al tram final amb un gol amb el cap de Clemente.

Els tricolors han entrat bé al partit sense deixar-se sorprendre, i han pogut inaugurar el marcador ben ràpid, i és que tot just s’havien jugat vuit minuts quan Ndiaye ha fet el 0-1. Almpanis ha posat una passada a l’espai a Arumí des de l’esquerra, i el lateral ha fet la passada de la mort enrere perquè el migcampista anotés el primer. Però en lloc d’ensorrar-lo, el gol ha esperonat al Don Benito, que després d’una gran jugada individual de Javi Tapia, amb badada inclosa de la defensa tricolor, ha pogut fer l’empat al quart d’hora de joc. L’FC Andorra dominava el partit, però les ocasions més clares han tornat a ser locals, com un tir d’Osama que ha sortit fregant el pal, o una cointra de Borja Domingo que no ha pogut culminar bé, davant d’un FC Andorra que ho provava amb alguna acció aïllada com un tir des de la frontal d’Álvaro Martín que ha sortit per ben poc abans del descans.

A la represa han continuat sent els locals els que han semblat tenir més perill, com després d’una recuperació a la zona de tres quarts en què després de plantar-se gairebé al punt de penal no han estat encertats per fer el segon. Ha faltat gairebé un quart d’hora perquè l’FC Andorra inquietés a Pablo, tot i que Marvin, providencial, li ha pres la pilota a Lauti quan ho tenia tot per marcar al 59. Però aquesta acció ha semblat esperonar els tricolors, que han fet una passa endavant i han començat a posar als locals sota les cordes, primer amb la rematada de Trigueros a la sortida del córner, una d’Álvaro Martín que va enverinar-se tocant en un defensa, o un xut de Clemente des de dins de l’àrea. El domini tricolor va semblar disminuir per moments tot i els canvis que va fer Ferran Costa, i quan la pròrroga ja es començava a ensumar, un cop de cap de Clemente a la sortida d’una falta lateral ha post l’1-2 pels tricolors al minut 77. Els locals han buscat tornar a empatar, però el marcador ja no s’ha tornat a moure, i els tricolors han certificat la seva presència a la següent eliminatòria.

L'FC Andorra haurà d'esperar ara que es completi la primera eliminatòria (s'han suspès set partits per la DANA) per conèixer els possibles rivals definitius. L'opció més probable seria que toqués un rival de Primera, tot i que també podria ser un de Segona Divisió.

FITXA TÈCNICA

CD DON BENITO: Pablo R; Mario, Matheus, Marvin, Attipoe; Javi Tapia, Ponce, Erik Aguado, Vera; Borja D., Osama.

FC ANDORRA: Oier; Clemente, Morgado, Trigueros, Arumí; Molina, Ndiaye, Álvaro M.; Cerdà, Almpanis, Lauti.

CANVIS: Cabral per Vera (46’); Hermida per Aguado (57’); Salas per Tapia (72’) i Rodao per Osama (72’) –CD Don Benito–; Luismi per Almpanis (64’); Nieto per Lauti (64’); Álvaro Peña per Ndiaye (64’); Morán per Cerdà (83’) i Juanda per Álvaro M. (92’) –FC Andorra–.

GOLS: 0-1, Ndiaye (8’); 1-1, Javi Tapia (15’); 1-2, Clemente (77’).

ÀRBITRE: Gonzalo González Páez (Andalusia).

TARGETES: Groga a Attipoe i Ponce –CD Don Benito- i Luismi –FC Andorra-. Vermella a Ponce per doble groga –CD Don Benito–.

ESTADI: Estadi Municipal Vicente Sanz, uns 1.500 espectadors.