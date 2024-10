L'Andorra es juga a Don Benito seguir a la Copa del Rei

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Copa del Rei arriba per a l’FC Andorra com el millor analgèsic després del desencís a la lliga i el sotrac de tres jornades sense conèixer la victòria. L’equip tricolor afronta la primera eliminatòria –a partit únic– de la competició al camp del Don Benito, equip extremeny de la Segona RFEF, amb la il·lusió d’aconseguir el bitllet per a la següent ronda i el premi, gairebé garantit, de rebre un equip de Primera Divisió a l’Estadi Nacional. El partit, aquest vespre a les 20.30 hores, es disputa al Municipal Vicente Sanz i el conjunt de Ferran Costa no vol ni sentir a parlar d’ensurts ni de precedents desagradables, com el del curs passat a Astorga. L’entrenador tricolor va assenyalar que “tot el que sigui competir, i més en una competició com la Copa del Rei, sempre il·lusiona. És un duel que tenim moltes ganes de jugar”. A més, va afegir, “és una competició diferent de la lliga i que afrontem amb moltes ganes de fer molt bon partit, en un camp que sabem que serà molt complicat on ells a la lliga només han perdut un matx”. Costa va explicar que el Don Benito, que es troba en posicions de descens a Tercera RFEF amb vuit punts, “és un equip a qui li agraden els partits oberts, que carreguen l’àrea amb molta gent i no necessiten gaires passades per arribar. A pilota parada són perillosos també”. En aquest sentit, el tècnic català de l’Andorra va deixar clar que “sabem que haurem d’oferir un nivell molt alt per competir i afrontem el xoc amb la clara intenció de guanyar-lo, com fem sempre, i per mantenir la mentalitat competitiva.