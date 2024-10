Jugadors del MoraBanc debaten sobre les eleccions nord-americanes en un programa de l'ACB

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa 'Let's Talk' de l'ACB ha ajuntat aquesta setmana als jugadors del MoraBanc Andorra, Kyle Kuric, Jerrick Harding i Shannon Evans, per conversar sobre les eleccions del pròxim 5 de novembre als Estats Units. Els tres jugadors han remarcat la importància dels comicis pel futur del país americà, tot i que han insistit que tenir només dos partits no ajuda al sistema. "És definitivament un problema perquè divideixes Amèrica en dos ideals diferents. Crec que hi hauria d'haver més de dos partits polítics" ha apuntat Evans.

Els tres jugadors han emfatitzat la importància de votar en aquests comicis "perquè arribin canvis al país" ha dit Harding. Tot i que ell no ha votat. "Tinc por perquè la meva tieta està molt compromesa. Si no votes i no ho sap, no et parla" ha explicat el jugador nord-americà.

Per la seva banda, Kuric ha volgut destacar que les eleccions són importants també pel que està passant al món, amb la crisi a l'Orient Mitjà. El jugador també ha volgut reivindicar que "els jugadors americans com més temps passen a Europa, més ganes tenen de quedar-se". Per aquest tema, Evans ha comentat que la seva dona es vol quedar a viure a Barcelona i Harding a Sevilla. Els tres, durant la conversa, han remarcat que aquesta intenció de quedar-se a viure a Europa és a causa de la baixa seguretat dels Estats Units.

Al final de la xerrada, cap d'ells s'ha volgut 'mullar' sobre quins seran els resultats de les eleccions. Evans ha apuntat que "és el moment que una dona sigui presidenta" tot reivindicant el mandat de Barack Obama i l'oportunitat que Kamala Harris defensi i doni poder a les dones del país. Harding ha esmentat que "Trump és més popular" i Kuric s'ha mostrat una mica desorientat perquè "està tot molt dividit".