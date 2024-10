Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip andorrà va recollir quatre medalles a l’Open de Malgrat, on Haizea Martínez i Erica Jijie, or i plata respectivament, van dominar la categoria -63 kg. El cadet va arribar a la final en -47kg, en què Isona Liñán va guanyar l’or i Aina Sánchez la plata. A més, Andorra va acabar segona per equips en júnior i cadet femení.