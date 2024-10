El MoraBanc, un trampolí

Andorra ha estat, tradicionalment, una plaça molt llaminera per a jugadors que encara tenien coses a dir en el bàsquet d’elit. Va ser el cas, en la primera etapa del club a la Lliga ACB com a Festina Andorra, de Jou i Toñín Llorente, Piculín Ortiz, Josep Maria Margall, Toolson, Villalobos o, una mica abans, el mític i recordat Ray Smith. En els darrers anys, aquest paradigma ha donat la volta com un mitjó i Andorra i el MoraBanc està resultant un veritable trampolí, tot un postgrau amb majúscules –un servei militar, que dirien els boomers– per a jugadors i, sobretot, entrenadors que després del seu periple al club tricolor han vist rellançada, corregida i augmentada la trajectòria professional.

Els casos més flagrants són el dels tècnics, Joan Peñarroya i Ibon Navarro. El primer va viure des de la banqueta i en primera persona la transformació del Bàsquet Club Andorra –River i posteriorment MoraBanc– i com l’entitat va tornar a fer-se un forat a l’elit gairebé 20 anys després. Un cop finalitzada l’etapa tricolor, Peñarroya ha dirigit tres transatlàntics de la Lliga Endesa com València, Baskonia i, actualment, complint el seu somni: dirigir al Barça. Un altre cas, i extrem, ha estat el d’Ibon Navarro. Enamorat d’Andorra i arrelat al país va agafar la banqueta d’Unicaja pocs dies després de ser destituït com a entrenador del MoraBanc, on va militar quatre temporades. Des de llavors, Navarro ha aconseguit quatre títols amb l’equip malagueny –Copa del Rei, Supercopa d’Espanya, Champions League i el Mundial de Clubs FIBA– i a hores d’ara és l’equip revelació i el líder en solitari –sense conèixer encara la derrota– de la Lliga Endesa. En l’apartat de jugadors i directament relacionat amb Navarro es troba Tyson Pérez. L’ala pivot d’origen dominicà va ser una de les grans apostes del club quan Francesc Solana el fitxa procedent del Reial Canoe madrileny, amb l’etiqueta de millor jugador de la temporada 2017-2018 a LEB Or. El seu creixement a les files del MoraBanc el va portar a debutar amb la selecció espanyola i a fitxar per l’Unicaja Màlaga. Qui també ha acabat d’esclatar com a tricolor va ser Jean Montero. El combo dominicà va arribar a Andorra rebotat del Dreamland Gran Canària la temporada passada i els seus espectaculars números com a tricolor ja deixaven clar, fins i tot abans de cloure el curs, que els aficionats de la bombonera el gaudirien poc. El València Basket es va gratar la butxaca i va pagar un generós traspàs al MoraBanc aquest estiu per aconseguir els seus serveis.

La temporada 2021-22 el MoraBanc pateix el cop de la pèrdua de la categoria. El descens als inferns no va suposar, posteriorment, cap trauma i per a dos jugadors d’aquella plantilla va significar un canvi notable en les seves aspiracions. Oriol Paulí va fitxar pel Barça i va tornar al club on es va formar i, després de dues temporades i poc protagonisme, enguany juga a les files del Hiopos Lleida, curiosament, el proper rival a la Lliga Endesa de l’equip tricolor. L’altre jugador que va saltar les cendres, tot i que entrava dins de la lògica, va ser Codi Miller-McIntyre. L’anàrquic combo de Carolina del Nord va acabar jugant Eurolliga a les files del Baskonia, previ pas pel Gaziantep turc, i ara a l’Estrella Roja. De tots aquests jugadors és el de Thanassis Antetokoumpo el cas més random. L’aler grec, que venia amb el cartell NBA amb els Knicks, només va estar una temporada al MoraBanc, suficient per ser el jugador més espectacular de la Lliga ACB, fitxar per Panathinaikos i jugar l’Eurolliga. El salt a l’NBA era evident i, actualment, tot i estar lesionat, pertany als Milwaukee Bucks on juga el seu germà, Giannis.

JUGADORS I ENTENADORS DESTACATS MORABANC ANDORRA

Joan Peñarroya, FC Barcelona, entrenador

Ibon NAvarro, Unicaja Màlaga, entrenador

Gio Shermadini, pivot, La Laguna Tenerife

T. Antetokoumpo, aler, Milwaukee Bucks

Andrew Albicy, base, Dreamland Grand Canària

Codi Miller-Mcintyre, 'Combo' Estrella Roja

Oriol Paulí, escorta. FC Barcelona / Hiopos Lleida

Tyson Pérez, ala-pivot, Unicaja Màlaga

Jean Montero, 'Cobo', València Basket

MOR JERROD MUSTAF, EXPIVOT DEL FESTINA ANDORRA L’exala pivot del Festina Andorra Jerrod Mustaf ha mort amb 55 anys segons va anunciar la Universitat de Maryland, on va militar de jove, sense revelar-ne més detalls. De 2,08 metres i nascut a Carolina del Nord, va jugar quatre anys a l’NBA i va militar al club tricolor durant dos mesos la temporada 95-96. El jugador va deixar el Festina Andorra i no hi va tornar al·legant que havia de participar a Washington en una manifestació en defensa dels drets racials.