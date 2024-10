L’FC Andorra buscarà demà el bitllet per a la segona ronda de la Copa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra deixarà aparcada la lliga i la darrera decepció a l’Estadi Nacional patida davant la Reial Soietat B per canviar de xip i debutar en la present edició de la Copa del Rei. L’equip tricolor viatja avui cap a Don Benito per enfrontar-se demà a les 20.30 hores al conjunt extremeny, que milita a la Segona RFEF, en una eliminatòria a partit únic que es disputarà al Municipal Vicente Sanz. Tot i que el tècnic de l’Andorra, Ferran Costa, es va limitar a dir que “jugaran els onze futbolistes que creiem que són els millors per accedir a la segona ronda”, sembla evident que hi haurà jugadors amb menys minuts que agafaran més protagonisme a la Copa. Així, Oier Olazábal tornaria a la porteria i futbolistes com Bombardó, Casadesús, Arumí, Álvaro Martín, Ndiaye, Juanda Fuentes o Berto podrien tenir la seva oportunitat.