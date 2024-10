Àlex Machado encara assaboreix la medalla de plata de València

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Àlex Machado ha estat, sens dubte, un dels grans protagonistes de la delegació andorrana que ha participat en els FIA Motorsport Games, els Jocs Olímpics del motor, que s’han celebrat a València. El pilot andorrà es va penjar la medalla de plata a la prova Karting Sprint Sènior, un resultat excel·lent però que, fins i tot, ha tingut gust de poc: “L’objectiu era portar una medalla però, desgraciadament, ha estat la plata. Ara bé és evident que ha estat un bon premi però soc ambiciós i com a esportista sempre vols guanyar i aconseguir el màxim”, va explicar ahir Machado a la seu de l’ACA Club. Per al pilot de kàrting, acostumat a representar Andorra internacionalment, aquesta cita era especial perquè representava al país però “formava part d’una delegació i això m’ha aportat un punt emocional”. Per part seva, el president de l’ACA, Enric Tarrado, es va mostrar “molt content” pels resultats obtinguts per la delegació andorrana als FIA Motorsport Games, una cita que “ens ha situat internacionalment, amb 82 països i 26 especialitats diferents, i hem demostrat que Andorra pot aconseguir grans resultats”. Toni Santacreu, president de la comissió esportiva de l’ACA, va destacar que “el primer èxit ja ha estat participar-hi davant de tants països” i que “la idea serà poder ampliar la participació de cara a properes edicions”. L’equip andorrà també va assolir als FIA Motorsport Games l’excel·lent sisè lloc de Frank Porté a la Fórmula 4, la prova mundial més gran per països dins l’automobilisme digital, i la participació a l’Auto Slalom de la parella formada per Mimi Gutiérrez i Lucas Piccino, que van fer una gran primera qualy però que no van poder accedir als setzens de final.