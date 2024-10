Vicky Jiménez rependrà la competició el 2 de desembre al W125 d’Angers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva tornarà a la competició el proper 2 de desembre al W125 Open In Arte Angers Loire, a França. La tenista es troba molt recuperada de la forta contusió al genoll que va patir abans d’afrontar la Tec Cup de Cornellà, ara fa un mes –on va caure a la primera ronda–, i el dolor per l’impacte rebut –i que li va causar un hematoma– la va obligar a retirar-se a Shrewsbury (Gran Bretanya). L’andorrana va decidir aturar-se mentre s’enfrontava a la tenista local Hephzibah Oluwadare i quan perdia 5-7 i 0-2 va abandonar.

Després d’unes setmanes de repòs i de modificar el calendari, Vicky, que ara és la 152a tenista del món, farà ara una petita pretemporada de quatre setmanes, amb treball físic intens i entrenaments, per tornar a agafar el millor to possible de cara al final de temporada. L’objectiu, el 25.000 d’Angers.