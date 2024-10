Govern mantindrà les aportacions als clubs professionals

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de llei del pressupost de 2025, presentat recentment, no reflecteix cap novetat respecte als clubs professionals del país, el MoraBanc Andorra i l’FC Andorra, i el Govern mantindrà la mateixa dotació econòmica que l’any passat. Així, tot i el descens a Primera RFEF de l’entitat que presideix Ferran Vilaseca i dirigeix als despatxos Gerard Piqué, l’executiu no reduirà la quantitat cedida a l’equip de futbol, tal com va actuar quan, el 2022, el conjunt de bàsquet també va patir el descens de categoria. A escala global, la dotació pressupostària del ministeri de Cultura, Joventut i Esports és de 23 milions d’euros, amb un augment d’1,9 milions d’euros (9% en termes relatius) respecte al pressupost per a l’exercici del 2024.