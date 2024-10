Gerard de la Casa acaba en la segona posició a la 48a Subida del Mármol

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard de la Casa (Ford Fiesta-Baporo Motorsport) va ser un dels grans protagonistes de la 48 edició de la Subida del Mármol, prova puntuable per al campionat andalús de pujades de muntanya en què va aconseguir la segona posició final. Una cita on el pilot andorrà va ser un dels principals atractius esportius avalat per dues victòries, el 2017 i el 2021, en la seva primera temporada amb el Ford Fiesta.

La localitat de Macael (Almería) va atraure un nombrós públic que va omplir les cunetes de la carretera AL-840 en el seu tram cronometrat de 4,3 km amb un pendent mitjà de 7,18%. De la Casa sortia com un dels principals favorits a les posicions d’honor, en una llista de 140 equips participants i després d’una lluita aferrissada amb l’andalús Miguel Ángel Clemente a les dues jornades, l’andorrà va refermar el seu podi, va confirmar el segon lloc final i la victòria en la categoria pilots Màster +50.