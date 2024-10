Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra Gala Perfumeries va imposar-se per un ajustat 56-59 al Vallfogona a la Primera Territorial femenina. Per la seva banda, el MoraBanc Andorra B també va vèncer, en aquest cas com a local, per 81-66 al Matadepera.