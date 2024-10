Lezkano apel·la a la prudència i a “no pensar coses rares”

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Natxo Lezkano no vol ni sentir a parlar de Copa del Rei ni coses similars i va tornar a apel·lar a la prudència després que el MoraBanc Andorra aconseguís la tercera victòria del curs davant del Coviran Granada. El tècnic havia dit a la prèvia que els andalusos eren un rival de la “nostra lliga” i, qüestionat després del triomf sobre si els tricolors poden mirar més amunt, va mostrar-se taxatiu afirmant que “hem de seguir amb els peus a terra i no pensar coses rares”. L’entrenador basc va assenyalar també que “hem d’anar partit a partit i respectant cada rival, i ens anem apropant a les 12 o 13 victòries que necessitem”, fent referència a la salvació, a més de cloure que “nosaltres no fem números, tenim clar l’objectiu i tots els partits són finals per a nosaltres”.