L’Enfaf perd per la mínima a Salou i es queda sense liderat de Tercera

L’Enfaf Construccions Modernes va perdre per la mínima 4-3 a la pista del Salou en el duel directe pel liderat del grup 2 de la Tercera Divisió nacional de futbol sala. Tots dos equips arribaven al matx amb tres victòries en tres partits, i el duel d’ahir va acabar decantant-se de manera favorable als tarragonins, que ara són líders en solitari.

En un duel intens i disputat, no va ser fins al minut 15 quan Omar Ávila va poder avançar els tricolors, però just abans del descans, Aarón va igualar per als locals. Als dos minuts de la represa, Iker va posar per davant al Salou, però l’Enfaf va reaccionar bé i Brayan Pinto va situar el 2-2 un minut després. Però tres minuts fatídics amb dos gols dels catalans van situar un 4-2 que acabaria sent insalvable tot i el segon gol d’Omar per establir el definitiu 4-3. Els de Jorge Dias són ara tercers amb nou punts i rebran dissabte al Sant Joan Despí.