L'Andorra torna a deixar escapar la victòria (1-1)

Confós pel guió d’un partit que pintava de meravella, l’FC Andorra, replicant el final del partit contra la Cultural, va cometre el pecat de no precintar un triomf que li feia l’ullet. El golàs de Cerdà al 82’ semblava, aquesta vegada sí, definitori però el destí va tornar a burlar-se del conjunt tricolor i una Reial Societat B, que jugava amb un futbolista menys des del minut 65, va fer esclatar tot pels aires (1-1).

L’erupció la va acabar provocant Peru Rodríguez amb un gol desesperant al 88’ i la llotja de l’Estadi Nacional, amb Gerard Piqué i tota la cúpula de l’entitat tricolor, es va omplir de mans al cap, negacions i incredulitat. Per segona vegada consecutiva, l’Andorra ensopegava amb una pedra ja massa incòmoda i sumava la tercera jornada sense guanyar. Va escollir Ferran Costa, segurament, l’opció més agosarada per intentar desxifrar la Reial i els seus espais. Amb Nieto i Lautaro junts de sortida i amb llibertat de moviments i Luismi amb la brúixola, l’FC Andorra va sortir atrevit i amb una trama clara, però no gaire expansiu. Davant la granítica zona que el filial txuri urdin va plantar davant Aitor Fraga i la dificultat de l’equip tricolor en trobar esquerdes, semblava la pilota aturada i les accions de laboratori el camí més fiable per opositar pel gol. Així, les tres millors osques que va tenir l’FC Andorra abans de l’entretemps van complir amb aquesta premissa, amb Nieto com a antiheroi i amb el dictat de Molina. La tornada de vestidors va exposar un Andorra amb el mateix to però disposat a anar per feina. Lautaro, a empentes i rodolons, no va aconseguir enredar Fraga després d’una acció de Luismi i Alende va pentinar massa un servei de Molina des de la dreta. Abans, la Reial B va enviar senyals amb una acció de Jon Balda, que va ser expulsat per doble groga, i un xut llunyà d’Eder que va refredar Ratti. La superioritat numérica i els relleus van esperonar l’Andorra i allistats Cerdà, Álvaro Martín i Almpanis, el conjunt tricolor va trepitjar el perímetre txuri-urdin amb més folre i fins que Cerdà va encendre la flama. L’extrem mallorquí va dibuixar una diagonal fantàstica, va apilar a quatre rivals i, amb un toc precís, va posar la pilota fora de l’abast de Fraga (82’). Mastegant el triomf i sense que ningú detectés el perill, una falta inofensiva des del mig camp la va convertir en cinema de terror Peru, ubicat en el punt perfecte per deixar la defensa de l’Andorra ballant com una baldufa.