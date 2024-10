Inter i Ranger’s signen taules i l’Atlètic es manté a tres punts

L’Inter Escaldes i el Ranger’s van empatar 2-2 en el duel més destacat de la jornada de la Lliga Multisegur en què es veien les cares primer contra tercer. El Ranger’s va avançar-se a la primera meitat amb un gol de León, i semblava tenir encarrilat el partit, però al tram final, els gols de Camilo Puentes al minut 72 i de Sascha Andreu al 83 van capgirar el marcador. Sembla que el partit quedaria així, però una diana d’Anwar Habib al minut 93 va tornar a igualar un partit que va finalitzar en empat.

El segon a la taula és l’Atlètic Escaldes (competició va acceptar el seu recurs i li va tornar els tres punts que li havia pres per sanció), tot i que aquest cap de setmana no va guanyar i es va haver de conformar amb un empat contra l’FC Ordino 2-2 que el deixa a tres punts del líder. Christian i Pedra van marcar per als escaldencs, i Pablo i Pedro Miguel per als ordinencs.

L’ensurt de la jornada va arribar al duel entre Esperança i Pas de la Casa després d’un fort cop de cap entre Marco i Selva que va fer que el primer caigués a plom a terra, obligant a intervenir els membres de la Creu Roja presents a la Borda Mateu. Els sanitaris van poder atendre’l ràpidament, i el futbolista va poder aixecar-se pel seu propi peu tot i l’ensurt inicial. El duel va acabar 0-2 en favor dels encampadans amb les dianes d’Adrián i Noa.

Per últim, l’FC Santa Coloma segueix també a la part alta després de superar La Massana per 2-0 amb els gols de Cristian i Cisteró, mentre que l’UE Santa Coloma va sumar el segon triomf del curs imposant-se 2-1 contra el Penya Encarnada. Virgili i Mohedano van marcar per als colomencs, i Joel el del Penya.