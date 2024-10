El VPC venç el San Roque i suma el segon triomf

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC va sumar la segona victòria de la temporada a la Divisió d’Honor B i la primera a Prada de Moles després d’imposar-se per 30-13 al CR San Roque de València. Els tricolors van encarrilar la victòria ben ràpid, i és que en un quart d’hora ja guanyaven 17-0 gràcies a dos assajos de Galdric Calvet i Juan Pablo Minuzzi transformats per Ramiro Gandini, que també va anotar una penalitat. Els valencians van retallar diferències abans del descans amb dos cops de càstig per situar el 17-6 en el marcador.