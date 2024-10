Una victòria còmoda (87-71)

Necessitat de tornar al carril de les victòries després del desencís de València, un MoraBanc Andorra amb alguns vaivens –en atac és brillant, però segueix patint en defensa i en el rebot– va despatxar sense cap angúnia el Coviran Granada. Amb un Lammers esplèndid –15 punts, nou rebots i 32 de valoració–, l’aportació habitual de Harding –18 punts–, el dictat de Rafa Luz –14 assistències– i l’ullal de Kuric –14 punts–, l’equip de Natxo Lezkano va cordar un triomf necessari per posar les coses a lloc.

Va tenir certs problemes per asserenar-se el MoraBanc Andorra a la sortida. Irregular i amb un pèl de precipitació, no va ser fins al tram final de la primera aturada que el conjunt tricolor va semblar que agafava el pols a l’enfrontament (18-12). En aquest punt, Lammers es va arremangar, va apujar el volum a la zona, l’equip es va cargolar en defensa i una ràfega de sis punts del pivot de Houston va permetre al grup de Lezkano abraçar la màxima distància fins al moment (+10). Un repuntament que ja va ser definitiu i que va obligar el tècnic del Granada, Pablo Pin, a demanar el primer temps mort per refredar la inèrcia tricolor (29-19). El MoraBanc, sense estridències i amb Rafa Luz com a crupier repartint assistències a dojo, va seguir pastant el seu domini. Va agrair i aprofitar les 14 pèrdues que va acumular l’equip andalús fins a arribar a l’entreacte i el pas endavant de Bassas, Okoye i Chougkaz va permetre als tricolors anar a vestidors amb un +18 (44-26). No va tenir gaires pals a les rodes el MoraBanc per fer-se un coixí més còmode a la represa. Un parcial de 8 a 0 de sortida permetia als tricolors agafar velocitat de creuer (52-26), però quan el cinc de Lezkano definia la situació amb folre, el Granada va cridar l’extricolor Noua –nou punts– i Valtonen –cinc– per aplicar cosmètica i colpejar amb un parcial de 5 a 15 que servia als andalusos per treure el cap al partit (57-43). Si els dubtes apareixien, que tampoc va ser el cas, va demanar pista Harding amb set punts al tercer quart que, però, no va evitar anar a la mànega definitòria amb la sensació de no estar rematant el Granada (65-53). Una seqüència de 10 punts i dos triples –Kuric i Okoye– va acabar d’aplanar el camí pel MoraBanc (75-59) davant d’un Granada que només aletejava amb Noua i amb intents desesperats des del perímetre. Amb tot exposat, els focus van apuntar a Rafa Luz. El base es va quedar a una assistència d’igualar el rècord històric del club, del mític Jou Llorente, que en va repartir 15 ara fa més de 30 anys.