L’FC Andorra repeteix pecats i deixa escapar dos punts (1-1)

L’FC Andorra ha empatat 1-1 davant de la Reial Societat B en un deja-vu del que es va viure la setmana passada davant de la Cultural Lleonesa. I és que, tot i jugar mitja hora amb un jugador més, els tricolors han hagut de suar sang per avançar-se al minut 82 amb una excel·lent jugada individual de Cerdà, però han vist com a dos minuts pel final

Més enllà d’uns primers minuts de tempteig, els tricolors manaven al partit, però sense generar ocasions ni molt menys en un domini més aviat insípid. De fet, les poques arribades amb cert perill de l’FC Andorra han arribat amb la pilota aturada, com una falta lateral que no ha trobat rematador. Però les ocasions més clares han arribat ja al tram final, la primera amb un córner servit per Luismi que Manu Nieto ha rematat amb el cap, i poc després amb un nou servei de cantonada de Luismi que s’ha enverinat i ha estat a punt de convertir-se en gol olímpic, i amb què s’ha acabat la primera meitat.

A la represa, l’FC Andorra ha sortit amb una altra cara apropant-se més a la porteria d’Aitor Fraga, com en una internada de Luismi que ha tret la defensa quan buscava rematador, o una passada a l’espai per Lautaro al que se li ha escapat el control per ben poc. Però la bona arrencada tricolor ha durat ben poc, i ha estat el filial de la Reial Societat qui ha fet un pas endavant, primer amb una jugada de Balda que no ha trobat rematador, i tot seguit amb un tir potent d’Eder García que ha tret Ratti amb una bona intervenció. Però el partit ha canviat al minut 65, i és que quan més sensació de perill feien els bascos, una entrada a destemps de Balda li ha suposat la segona targeta groga, deixant als txuri-urdin amb un jugador més amb mitja hora encara de joc.

Amb la superioritat numèrica, l’FC Andorra ha fet una passa endavant en busca del gol, com una rematada d’Alende a la sortida d’un córner, un xut d’Almpanis rebutjat per la defensa després d’una jugada individual, o un nou intent d’Alende. La Reial Societat B estava tancada i no deixava gairebé cap espai fins que ha aparegut Cerdà, disfressat de Messi, per fer embogir a l’Estadi Nacional després de driblar-se a quatre rivals i superar a Aitor Fraga amb una bona definició. Semblava que la victòria no s’acabaria escapant com ja havia passat la setmana passada, però tot el contrari. Una nova acció defensiva de passerells dels tricolors ha acabat portant l’empat dels bascos. Una falta servida des del mig del camp l’ha prolongat un dels jugadors de la Reial Societat B, i allà ha aparegut Peru Rodríguez, tot sol, per empatar el partit. Els tricolors s’han bolcat en busca d’un 2-1 heròic, i Álvaro Martín l’ha tingut amb un tir llunyà que ha sortit fregant el travesser. Però el miracle ja no ha arribat i els de Ferran Costa han sumat el tercer partit seguit sense guanyar, i es mantindran fora de la zona de play-off.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA: Ratti; Clemente, Alende, Morgado, Iván Rodríguez; Álvaro Peña, Erik Morán, Molina; Luismi, Lauti i Nieto.

REIAL SOCIETAT B: Fraga; Ruperez, Beitia, Peru, Balda; Lebarbier, Rodríguez; Darío Ramírez, Dani Díaz, Mariezkurrena i Sidney.

CANVIS: Cerdà per Morán (61’); Almpanis per Luismi (73’); Álvaro Martín per Álvaro Peña (73’); Cerdà per Nieto (84’) i Ndiaye per Lautaro (84’) -FC Andorra-; Orobengoa per Sidney (26’); Eder G. per Lebarbier (57’); Tommy per Dani Díaz (57’); Ochieng per Darío R. (57’) i Unax per Mikel R. (67’); -Reial Societat B-.

GOLS: 1-0, Cerdà (82’); 1-1, Peru Rodríguez (88’).

ÀRBITRE: Álvaro Cánovas García-Villarrubia (Comunitat Valenciana).

TARGETES: Groga a Lebarbier, Beitia, Balda i Rupérez -Reial Societat B-. Vermella per doble groga a Balda -Reial Societat B-.

ESTADI: Estadi Nacional, 1.020 espectadors.