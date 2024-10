L’FC Andorra rep la Reial Societat B a la recerca de tornar a guanyar

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra rep aquest migdia el filial de la Reial Societat a la recerca de tornar a sumar de tres en tres després de no haver guanyat cap dels dos últims partits. No serà fàcil, però, i és que el calendari dels tricolors segueix fent pujada, i després d’acollir la setmana passada el líder, el conjunt basc arriba també de la part alta de la classificació, amb un punt més que els homes de Ferran Costa, i en posicions de play-off. Sobre el duel, el tècnic tricolor va assenyalar que “són un equip molt dinàmic amb jugadors de molt talent, que fan molt bé les coses i que té la capacitat per associar-se ràpid per ser verticals quan tenen espai”. Va afegir que “són un molt bon equip, i nosaltres hem de seguir amb la nostra línia de creixement”.