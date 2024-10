El MoraBanc suma el tercer triomf del curs (87-71)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la tercera victòria de la temporada a l’ACB després d’imposar-se per 87-71 al Covirán Granada. En duel dominat d’inici a final, els tricolors, sense arribar tampoc a l’excel·lència, han mostrat una versió molt competitiva i han manat en tot moment fent gaudir al Poliesportiu.

El duel ha arrencat amb tempteig i intercanvi de cops, amb Harding liderant els tricolors. Els homes de Lezkano han anat obrint forat punt a punt fins a agafar una màxima diferència de sis punts just al final del primer quart (18-12). El partit estava marcat per la manca d’encert exterior a una i altra banda (11 triples fallats entre els dos equips al primer període), i el Granada s’anava acostant fins a situar-se a tot just dos punts (21-19). Però en un tres i no res, un 10-0 de parcial amb sis punts de Lammers han tornat a donar aire al MoraBanc per situar-se amb una màxima diferència de 12 punts (31-19) a l’equador del segon període. Una distància que ha seguit augmentant fins als 18 punts amb què s’ha arribat al descans (44-26) amb un triple sobre la botzina de Bassas.

A la represa un 8-0 local de sortida va encarrilar la victòria, si no ho estava ja prou, pel MoraBanc, que ha arribat a situar-se 26 amunt (52-26), però el Granada no s’ha deixat anar ni molt menys i ha respost amb un parcial en mig també de decisions arbitrals discutibles per retallar un pèl la diferència i deixar-la en 14 punts (57-43), primer, i arribant a situar-se a 12 al final del tercer quart (65-53) en un partit que tornava a estar completament obert a falta dels deu últims minuts. El MoraBanc estava perdut per moments i un triple de sortida a l’últim període situava als andalusos per sota dels deu punts de diferència (65-56), però res més enllà que un miratge, i és que un 8-0 de parcial dels homes de Lezkano ha tornat a posar terra de per mig (75-56). Sense arribar a ser tampoc un MoraBanc brillant i excels, els tricolors seguien fent feina, i no han deixat que el Covirán Granada s’arribés a acostar amb excessiu perill, facturant així la tercera victòria del curs a l’ACB.

LammersFernando Galindo

Ben Lammers amb 15 punts, 9 rebots, 3 recuperacions, 5 taps i 32 de valoració ha estat el millor en un duel en què Harding ha estat el màxim anotador amb 18 punts. Qui no ha jugat finalment ha estat el francès Sekou Doumbouya. El MoraBanc Andorra visitarà diumenge vinent a l’Hiopos Lleida a les 17.00 hores.

FITXA TÈCNICA:

MoraBanc Andorra 87: Luz (8), Harding (18), Ortega (2), Chougkaz (8), Lammers (15) –cinc inicial– Okoye (8), Kuric (14), Llovet (0), Bassas (8), Dos Anjos (6).

Covirán Granada 71: S. García (7), Clavell (9), Pere Tomàs (0), Noua (19), Guerrero (4) –cinc inicial– Valtonen (8), Bamforth (5), Wiley (5), Rousselle (x), Vicedo (x), Ubal (2), Aurrecoechea (2).

Parcials: 18-12 (10’); 44-26 (20’); 65-53 (30’), 87-71 (40’).

Àrbitres: Óscar Perea, Javier Torres i Joaquín García González.

Eliminats: Sense.

Pista: Poliesportiu d’Andorra, 2.956 espectadors.