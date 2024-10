Manel Rubio, destituït de director tècnic de la federació

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Manel Rubio ha estat destituït de les seves funcions de director tècnic de la federació andorrana, així com de seleccionador del combinat sub 19. El tècnic va arribar al país el març del 2022 per fer-se càrrec d’aquest rol i també per desenvolupar les funcions de seleccionador nacional i de persona d’enllaç entre federació i l’Andorra Hoquei Club. Poc després va fer-se amb les regnes de la banqueta de l’Andorra HC en substitució de Juan Sebastián, càrrec que va ocupar només fins al novembre d’aquell any, després d’arribar a un acord per desvincular-se del club, tal com va anunciar l’entitat. El tècnic català, però, sí que va continuar exercint de director tècnic de la federació i de seleccionador nacional fins aquest maig, quan la Federació Andorrana de Patinatge (FAP) va decidir que Jordi García, el tècnic de l’Andorra HC, prengués el relleu de Rubio a la banqueta de la selecció absoluta. El ball de moviments va continuar amb l’elecció de Cesc Fernández com a entrenador de l’Andorra HC i deixava Rubio com a director tècnic i seleccionador de la base. Dos càrrecs que, definitivament, ha perdut.