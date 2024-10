Amb els cinc sentits posats

Després de guanyar el Leyma Corunya i de tenir contra les cordes el València Basket a la Fonteta, el MoraBanc Andorra torna al Poliesportiu amb el repte de sumar el segon triomf consecutiu a casa i el tercer de la temporada.

Ho farà davant el Covirán Granada a les 20.45 hores, típic partit trampa i que, tenint en compte la classificació, podria despistar més d’un. “Al cos tècnic no ens enganya el partit i crec que als jugadors tampoc. Almenys, als que tenen experiència a la lliga”, va etzibar l’entrenador del MoraBanc, Natxo Lezkano, sent conscient de la dificultat del matx. El Granada, que arriba amb dos extricolors a les files, com Sergi García i Amine Noua, només ha guanyat un partit –amb molta solvència, a la pista del Bàsquet Girona– i Lezkano va subratllar que “és molt aviat per mirar classificacions ni estadístiques i el Granada ha jugat partits molt difícils, contra equips de la part alta, i ens hem de centrar en ells, no en altres coses”. En aquest sentit, l’entrenador del MoraBanc va afegir que l’equip andalús “és un rival de la nostra lliga i aquest partit és més important que el de Baskonia i el de València. Cada punt serà important, sigui a favor o en contra”. Per a Lezkano, el Granada “és un equip que juga bé, que sap a què juga, que té moltíssimes variants, haurem d’estar molt concentrats i tenir molt bona comunicació, perquè té jugadors de molta qualitat que interpreten molt bé el joc”. Per part seva, Chumi Ortega va comentar que “tot i les baixes importants, estem demostrant que som un equip on totes les peces podem sumar. Un dia n’apareix un, un altre dia n’apareix un altre, i aquesta és la clau d’aquest equip”. Amb referència a les absències, Sekou Dombouya podria reaparèixer avui després de l’esquinç de turmell que va patir fa unes setmanes i que l’ha fet estar fora tres partits. L’aler pivot ja ha treballat amb l’equip “i depenent de les sensacions que tingui, jugarà. No arriscarem només per ficar-lo a correcuita”, va sentenciar Lezkano.

