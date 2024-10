Xavi Cardelús espera canviar la sort al proper GP de Tailàndia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús afronta el Gran Premi de Tailàndia, el 18è de la temporada, amb l’objectiu de canviar el signe dels últims grans premis on les circumstàncies i algunes caigudes no li han permès evolucionar com ell hauria volgut. La cita tailandesa del campionat del món és la segona consecutiva de l’últim triplet de l’any que acabarà amb la disputa del Gran Premi de Malàisia la setmana que ve. El pilot andorrà desitja, per sobre de tot, que a Tailàndia “la meteorologia em permeti poder treballar al màxim i aprofitar totes i cadascuna de les sessions i les sortides a pista”. Cardelús ja va córrer al mateix traçat el 2019 amb no molt bons records per algunes sancions.