Verdú esgota terminis per competir a Sölden

Joan Verdú va viatjar ahir a Val Senales (estació italiana a dues hores de Sölden) per esgotar les opcions d’estar present a l’estrena de la Copa del Món de gegant del diumenge. Després de la lesió que va fer-se al genoll entrenant a Àustria, l’esquiador va fer part del procés de recuperació a Andorra, i ahir va desplaçar-se a Itàlia per trobar-se amb tot el seu equip. Està previst que avui realitzi una sessió d’esquí lliure en gegant per veure les sensacions, i demà en farà també una altra abans de prendre la decisió definitiva sobre si participa o no en el primer gegant del curs al circuit mundial que es fa diumenge a Sölden.

“[Verdú] Ha evolucionat molt bé aquestes dues setmanes” Pol Ferrer, Fisioterapeuta de la FAE

Sobre la possibilitat o no d’arribar a l’estrena, el fisioterapeuta Pol Ferrer va assenyalar que “ha evolucionat molt bé aquestes dues setmanes. La progressió de la primera setmana no ens deixava massa clar si arribaríem a temps”, i va agregar que “a poc a poc hem estat més optimistes fins que ara considerem que estem en posició de poder viatjar i provar d’esquiar amb aquest genoll”. Per últim, va cloure que “aquests dies a pistes seran decisius per valorar si podrem córrer i ser competitius a Sölden”.