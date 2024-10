Verdú no correrà a Sölden

Publicat per REDACCIÓ Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú no disputarà la primera Copa del Món de gegant de la temporada que s'ha de fer diumenge a l'estació austríaca de Sölden. Tot i que l'esquiador i el seu equip van desplaçar-se ahir a Itàlia per posar-se a prova avui i demà i prendre una decisió, han optat per no forçar el genoll després de les molèsties que arrossega, i no prendrà part de la primera cursa del circuit mundial del curs. La voluntat és seguir amb la recuperació i estar disponible per la segona Copa del Món de gegant d'aquesta temporada, que es farà el 8 de desembre a Beaver Creek, als Estats Units.