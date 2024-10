Trobada entre FC Andorra i FAF per l’estadi d’Encamp

Publicat per I. Á.M. B. Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Representants de l’FC Andorra i de la Federació Andorrana de Futbol van trobar-se ahir a l’estadi que la FAF està construint a Encamp per tenir una primera presa de contacte perquè l’entitat tricolor pugui disputar en aquesta instal·lació els seus partits la propera temporada un cop es torni a canviar la gespa de l’Estadi Nacional i passi a substituir-se per una d’artificial. Segons va avançar RTVA i va confirmar el Diari, els accionistes de l’FC Andorra, Francesc Destrée i Higini Cierco, van visitar les obres del futur estadi juntament amb el vicepresident de la FAF, Alfonso Martín, i el secretari general de l’ens, David Rodrigo.

La trobada va ser una visita per veure de primera mà les obres, i totes dues parts van emplaçar-se per tornar-se a veure en el futur per veure quin encaix i disponibilitat i quines condicions hi hauria perquè l’FC Andorra pugui jugar en aquest camp de cara a la propera temporada. La previsió de la federació és que les obres de l’estadi d’Encamp estiguin finalitzades al febrer, tot i que a finals d’aquest any ja estaran finalitzats tots els treballs que permetrien disputar-hi partits de futbol.