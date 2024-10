‘S’ha acabat!’ guanya el quart Premi Lliteras

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El documental que denuncia les conseqüències en l’esport arran del conegut com a cas Rubiales va guanyar la quarta edició del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu, organitzat pel Govern, RTVA, el MoraBanc Andorra i el Diari d’Andorra, en una gala presentada pel periodista Gabriel Fernàndez i que va acollir el Centre de Congressos de la capital. L’obra guanyadora, que porta per títol S’ha acabat! L’efecte Rubiales, va ser premiada amb 4.000 euros, aportats pel Govern, i analitza, amb el famós petó de l’expresident de la federació espanyola a la jugadora Jenni Hermoso després del Mundial com a punt de partida, com han viscut algunes esportistes el masclisme que han patit durant la seva carrera. El documental, que copsa el fenomen del Me too a Catalunya, és una producció de 3Cat (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), amb la direcció de Ruth Gumbau, Txus Villanova, Xavier Brichs i Jordi Bentanachs i la producció d’Alba Oliva. D’altra banda, l’accèssit, dotat amb 1.000 euros, va ser per al periodista Marc Romero pel documental Mònica Doria: de la neu a l’aigua dedicat a la palista.