Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc ha organitzat un viatge a Lleida per al diumenge 3 de novembre per tal que tots els aficionats que ho desitgin puguin animar l’equip tricolor al Barris Nord. La sortida serà a les 12.00 h des del Poliesportiu i el pack de bus i entrada per al partit costarà 45 euros.