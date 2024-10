Frases destaca el bon moment de la federació durant la seva reelecció

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Patrick Frases va ser reelegit ahir president de la Federació Andorrana de Muntanyisme a l’assemblea general de l’ens que va celebrar-se al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La de Frases va ser l’única candidatura que va presentar-se, i que compta amb Josep Lluch i Nani Duró com a vicepresidents, amb Jesús Llanas com a tresorer, Jaume Marticella com a secretari, i amb David Molí, David Nogués, Carles Mata i Francesc Poujarniscle com a vocals.

Durant el seu discurs, Frases va destacar el bon moment esportiu que viu la federació, i la incertesa que es preveu en l’àmbit econòmic per les expansions de les competicions més enllà d’Europa.