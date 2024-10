La selecció femenina guanya Gibraltar a domicili (1-4)

La selecció femenina va tornar a guanyar un any després amb una golejada per 1-4 a domicili davant de Gibraltar. Allà on tot va començar fa més de deu anys (el combinat femení va estrenar-se l’1 de juliol del 2014 guanyant 0-1 amb gol d’Alba López al mateix escenari que ahir), l’equip nacional va sumar el primer triomf amb Albert Panadero a la banqueta. En el primer dels dos partits de preparació de cara a la Nations League del febrer, les tricolors van dominar d’inici a final i van acabar imposant-se amb els dos gols de Tere Morató i el de Maria Ruzafa a la primera meitat, i la diana de Clàudia Plaja al tram final que va acabar deixant el marcador en l’1-4 final al Victoria Stadium.

Andorra va dominar en tot moment, i va trigar ben poc a obrir el marcador, i és que tot just s’havien disputat set minuts del partit quan Tere Morató va anotar el 0-1. La davantera de l’Alabès va fer un gran control al punt de penal després d’una centrada des de l’esquerra, i va poder batre Williams-Owen amb un tir amb l’esquerra enganxat al pal. Les tricolors van seguir dominant el partit, però sense acabar d’estar del tot encertades de cara a porteria, almenys fins al tram final de la primera meitat, quan dues dianes en tot just dos minuts van acabar sentenciant el partit en favor de les noies d’Albert Panadero. Primer va ser, de nou, Morató, que va recuperar una pilota a la frontal de l’àrea després d’una errada local en un servei de porteria per plantar-se i superar la portera local amb un tir llunyà i fer el 0-2. I gairebé a la jugada següent, un refús defensiu de la defensa tricolor va convertir-se en una gran assistència per a Maria Ruzafa, que va caçar la pilota just a la línia divisòria, i va plantar-se a la frontal de la petita després d’una gran acció individual culminada amb dos driblings per fer el 0-3 amb què s’acabaria tancant el primer temps.

La segona meitat va tenir menys història tot i que el domini i les arribades seguien sent de les tricolors, això sí, amb menys insistència i claredat del que ho havia estat en els primers 45 minuts. I tot i el domini tricolor, el que va acabar arribant va ser el gol de l’honor de Gibraltar en una centrada-xut des de l’esquerra de Tiffany Viagas que va anar enverinant-se, i que va acabar colant-se a la porteria d’una Luna Marcet que hauria pogut fer més. Andorra no volia tancar el partit amb el mal sabor de boca pel gol local, i Clàudia Plaja, que havia sortit a la segona meitat, va fer l’1-4 que acabaria sent definitiu amb un xut des de la frontal després d’una assistència de Tere Morató. Míriam Tizón va tenir el cinquè a les seves botes en una falta directa, però el marcador ja no es va tornar a moure.

La selecció femenina seguirà uns dies més a Gibraltar, ja que dissabte tornarà a enfrontar-se al combinat del penyal (11.00 hores) en el segon amistós per preparar la Lliga de les Nacions.