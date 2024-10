La Ponferradina haurà de pagar mig milió a l’Andorra per Sidibé

El Tribunal Superior de Justícia va ratificar la sentència que obliga l’exjugador de l’FC Andorra Moussa Sidibé i l’SD Ponferradina, com a responsable civil subsidiària, a pagar 500.000 euros a l’entitat tricolor pel trencament unilateral que el futbolista va fer del contracte que l’unia a l’FC Andorra, a més dels impostos aplicables i els interessos legals. El Superior va desestimar el recurs d’apel·lació presentat pel club espanyol, i va obligar-lo a pagar també les costes processals derivades d’aquesta segona instància, en una sentència que esdevé ferma i que no dona opció a més recurs.

El cas es remunta a l’estiu del 2020, quan Moussa Sidibé, amb contracte amb l’FC Andorra, va abandonar l’entitat per signar per la Ponferradina. El conjunt tricolor va fitxar l’extrem malià l’any anterior del Llagostera arribant fins i tot a pagar traspàs per ell, i el 2020, Sidibé va marxar a la Ponferradina. L’FC Andorra considerava que el futbolista havia incomplert el contracte, i per això va presentar una demanda a la Batllia el juliol del 2022.

La justícia va donar la raó a l’FC Andorra en un sentència amb data del 14 de febrer d’aquest mateix any, ja que va considerar que Sidibé va fer una “resolució unilateral del contracte”, un dictamen que ara ha estat confirmat per la sala civil del Tribunal Superior de Justícia.