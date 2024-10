La Vuelta tornarà a Andorra a finals d'agost del 2025

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Vuelta a Espanya tornarà l’any vinent a Andorra i visitarà el país per 22a vegada des de la seva creació amb una arribada d’etapa i, previsiblement la sortida de l’endemà. El que sembla impossible que hi hagi és una triple jornada amb arribada, dia de descans i sortida, que és una de les aspiracions habituals d’Andorra Turisme, ja que l’arribada al Principat seria al tram inicial de la prova. La intenció de l’organització és que la d’Andorra sigui una de les etapes del segon cap de setmana de competició el diumenge 31 d’agost del 2025, tot i no descartar l’opció que sigui el dia abans. El director de la cursa, Javier Guillén, va confirmar el 2023 que la prova tornaria el 2024 o 2025, i l’any serà el vinent. La Vuelta haurà arrencat una setmana abans (el dissabte 23 d’agost) a Itàlia, amb les tres primeres jornades de competició a la zona del Piemont, a Torí, i amb la sortida també de la quarta etapa en direcció a Briançó, ja a França, on es viuria la primera jornada d’alta muntanya. Després d’aquestes primeres quatre etapes hi haurà la primera jornada de descans (dimecres 27 d’agost) per traslladar tota la cursa cap a la península Ibèrica, fet que impossibilitaria fer una nou descans pocs dies després a Andorra.