La selecció femenina visita Gibraltar per preparar la Nations

La selecció femenina absoluta disputarà avui (13.00 hores) el primer dels dos partits amistosos davant de Gibraltar que serviran com a preparació de la segona edició de la Lliga de les Nacions, que arrencarà al febrer de l’any vinent, i que viurà el seu sorteig en un parell de setmanes, el 7 de novembre. Però més enllà d’aquesta posada a punt, el partit servirà també per intentar tornar a vèncer després de més d’un any i 11 duels sense fer-ho, en un partit que pot semblar propici per fer-ho, ja que les tricolors van imposar-se per un contundent 4-1 al combinat del penyal l’últim cop que van enfrontar-se fa dos anys i mig.