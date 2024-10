La Ponferradina haurà de pagar 500.000 euros a l'FC Andorra per Sidibé

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

La Ponferradina haurà de pagar 500.000 euros a l'FC Andorra com a responsable civil subsidiària per la "resolució unilateral del contracte" de l'ex-jugador tricolor, Moussa Sidibé, segons la sentència de la sala civil del Tribunal Superior publicada avui al BOPA. Els magistrats confirmen la condemna de primera instància arran de la denúncia del club del Principat contra el jugador i la Ponferradina. La Batllia va donar la raó en un veredicte del 14 de febrer d'aquest any a l'FC Andorra imposant al club castellà una condemna de 500.000 més interessos a més de les costes judicials.

La Ponferradina va presentar un recurs d'apel·lació contra aquesta sentència i el Superior ha desestimat la petició, ratificant així la resolució que va dictar-se en primera instància.