Un partit d’història

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Estadi Comunal va acollir ahir al vespre un partit ben especial. Ni competició europea, ni partits de base, ni res per l’estil. Era una patxanga triangular per celebrar els 82 anys d’història de l’FC Andorra en una jornada que va reunir exfutbolistes de diverses èpoques de l’entitat, a més d’alguns tècnics o directius que han format part de la història del club, com l’actual director general Jaume Nogués, o un dels màxims accionistes, Higini Cierco. Des d’alguns més recents com Carlos Martínez, autor del gol de l’ascens a Segona, o Fede Bessone, alguns de l’anterior època a Segona B com Justo Ruiz, Koldo Álvarez o Lucendo, d’altres com Ilde Lima o Ludo Clemente, el jugador que més cops ha vestit la samarreta de l’equip.

La d’ahir era una jornada de riures i festa per celebrar els 82 anys d’un club que les ha passat de tots colors, però que ara ha trobat una certa estabilitat. Però tot i ser una jornada festiva, evidentment també va haver-hi temps per picar-se amb excompanys i amics i recordar vells moments.