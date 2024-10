Golejada de la selecció femenina a Gibraltar (1-4)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció femenina s’ha imposat per 1-4 a Gibraltar en el primer dels dos amistosos per preparar la Nations League. Els dos gols de Tere Morató i la diana de Maria Ruzafa a la primera meitat han sentenciat el duel, i Clàudia Plaja ha fet l’1-4 definitiu al tram final.

Les tricolors han dominat des de l’inici, i tot just al minut 7 s’han avançat gràcies a un gol de Tere Morató, que ha aprofitat una pilota dins de l’àrea per buscar l’espai i obrir el marcador. Andorra ha seguit portant el ritme del partit, però, tot i provar-ho, no ha estat fins al tram final del primer temps quan ha sentenciat el partit. Primer Morató ha fet el 0-2 després d’aprofitar una errada de Gibraltar en la sortida de pilota, i poc després, Maria Ruzafa ha anotat el 0-3 en una acció individual després d’una pilota llarga en què ha acabat superant a la portera local amb una gran definició.

A la represa la selecció ha seguit dominant, però el ritme del duel ha baixat, i el que ha acabat arribant ha estat l’1-3 després d’una centrada xut des de l’esquerra de l’atac de Gibraltar que s’ha acabat enverinant. Semblava que el marcador ja no es tornaria a moure, però un bon xut des de la frontal de Clàudia Plaja després d’una assistència de Tere Morató al tram final ha situat l’1-4 definitiu al marcador.

Les tricolors tornaran a jugar contra Gibraltar dissabte en el segon duel amistós.

FITXA TÈCNICA:

GIBRALTAR: Williams-Owen, Gilbert, Pizzarello, Ambrosio, Lawrence, Ferro, Alvez, Viagas, Gilbert, Olivero i Schilling. També han jugat: Salah, Todoran, Lima i Nash.

ANDORRA: Marcet, Lia Gil, Morató, Ari G., Aitana C., Maria Ruzafa, Èrica G., Laia Solé, Rosas, Laia Sin i Laura Borja. També han jugat: Noa Gallinat, Marina Fernández, Maria Moles, Míriam Tizón i Clàudia Plaja.

GOLS: 0-1, Morató (9’); 0-2, Morató (43’); 0-3, Ruzafa (45’); 1-3, Viagas (78’); 1-4 Plaja (85’).