La Copa d’Europa de Soldeu es podrà seguir en streaming

Els dos gegants de la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí que acollirà el sector de Soldeu de Grandvalira el 3 i 4 de febrer del 2025 podran seguir-se en streaming arreu del món als llocs web de la FIS (Federació Internacional d’Esquí) i de Grandvalira. El director de la cursa, Santi López, juntament amb els responsables de la producció televisiva, van dur a terme una inspecció tècnica a la pista Avet per localitzar les millors posicions de càmera al llarg del traçat i les necessitats tècniques. Hi haurà vuit càmeres que estaran situades estratègicament en diferents punts de la pista per oferir les imatges dels corredors durant la baixada del gegant.

L’esdeveniment comptarà amb la participació d’alguns dels esquiadors de l’equip nacional de la FAE, així com de diferents esportistes promeses de l’esquí alpí a nivell internacional.